В результате взрыва в Днепропетровской области в больницу обратилось 16 человек

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ДНЕПР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. В ночь на 3 апреля в с.Знаменовка Новомосковского района возле кафе, расположенного на центральной улице поселка, молодой человек бросил на землю гранату. Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

В результате взрыва за медицинской помощью в Новомосковскую районную больницу с телесными повреждениями, в основном легкими, обратилось 16 граждан. Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который взял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог привести взрыв гранаты.

По прибытию на место происшествия были немедленно организованы следственно-оперативные мероприятия, установлены свидетели происшествия, которые дали полицейским свои показания об обстоятельствах происшествия. На месте происшествия были обнаружены и изъяты запал к гранате, 19 металлических фрагментов, вероятно, обломков от гранаты, куртка черного цвета.

Новомосковские правоохранители установили личность 25-летнего ранее судимого жителя г.Подгороднее Днепропетровской области, бросившего гранату. Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и в момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю у здания кафе.

Следственным отделом Новомосковского отдела полиции сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.1, 5 ч.2, ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, вблизи Ровно на территории гостиничного комплекса 3 апреля бросили гранату.

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