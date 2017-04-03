Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині до лікарні звернулося 16 осіб
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 квітня. УНН. В ніч на 3 квітня в с.Знаменівка Новомосковського району біля кафе, розташованого на центральній вулиці селища, молодий чоловік кинув на землю гранату. Про це повідомляють у прес-службі ГУ НП Дніпропетровської області, передає УНН.
В результаті вибуху за медичною допомогою до Новомосковської районної лікарні з тілесними ушкодженнями, в основному легкими, звернулося 16 громадян. Також було пошкоджено автомобіль власниці кафе, який взяв на себе основний удар та попередив більш тяжкі наслідки, до яких міг призвести вибух гранати.
Після прибуття на місце події були негайно організовані слідчо-оперативні заходи, встановлені свідки пригоди, які дали поліцейським свої свідчення про обставини події. На місці пригоди було виявлено та вилучено запал до гранати, 19 металевих фрагментів, ймовірно, уламків від гранати, куртка чорного кольору.
Новомосковські правоохоронці встановили особу 25-річного раніше не судимого мешканця м.Підгороднє Дніпропетровської області, що кинув гранату. З’ясувалося, що молодик відпочивав в ту ніч в кафе та на момент пригоди перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час конфлікту та подальшої бійки з іншими відпочивальниками розважального закладу, чоловік витягнув з кишені гранату та кинув її на землю біля приміщення кафе.
Наразі слідчим відділом Новомосковського відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.1, 5 ч.2, ст.115 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Нагадаємо, поблизу Рівного на території готельного комплексу 3 квітня кинули гранату.