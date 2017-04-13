В результате взрыва у дворца искусств в Виннице погиб военный

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту взрыва 13 апреля 2017 около 2 часов ночи возле дворца искусств "Заря" в городе Винница, в результате которого погиб военнослужащий военной службы по контракту и получили осколочные ранения еще один солдат и двое гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое солдат поехали в краткосрочный отпуск сроком на 10 суток и прибыли на центральный автовокзал с военного полигона "Широкий Лан", где проходили военные учения. После чего, встретившись с гражданским лицом, они направились во дворец искусств "Заря". Там, один из солдат достал из сумки 2 предмета похожих на дымовые шашки и после этого прогремел взрыв.

Пострадавшие доставлены каретой скорой помощи в отделение неотложной хирургии больницы скорой медицинской помощи, а тело погибшего солдата - в Винницкое областное бюро судебно-медицинских экспертиз.

При осмотре личных вещей погибшего обнаружены 2 дымовые гранаты, пустой тубус от РПГ-26, 3 предохранителя УЗРГ, 4 патрона.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранителями Винницкой области проводятся неотложные следственные действия.

Погибший 20-летний солдат занимал должность оператора противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки военной части.

Как сообщал УНН 13 апреля, двое бойцов АТО погибли в результате неосторожного обращения с оружием.