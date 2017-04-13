Внаслідок вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий

"Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вибуху 13 квітня 2017 року близько 2 години біля палацу мистецтв «Зоря» в місті Вінниця, внаслідок якого загинув військовослужбовець військової служби за контрактом та отримали осколкові поранення ще один солдат та двоє цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що двоє солдат поїхали в короткострокову відпустку терміном на 10 діб та прибули на центральний автовокзал із військового полігону "Широкий Лан", де проходили військові навчання. Після чого, зустрівшись з цивільною особою, вони направились до палацу мистецтв "Зоря". Там, один з солдатів дістав із сумки 2 предмета схожих на димові шашки і після цього пролунав вибух.

Потерпілих доставлено каретою швидкої медичної допомоги до відділення невідкладної хірургії лікарні швидкої медичної допомоги, а тіло загиблого солдата - до Вінницького обласного бюро судово-медичних експертиз.

Під час огляду особистих речей загиблого виявлено 2 димові гранати, пустий тубус від РПГ-26, 3 запобіжники УЗРГ, 4 патрони.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

На даний час правоохоронцями Вінницької області проводяться невідкладні слідчі дії.

Загиблий 20-річний солдат обіймав посаду оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини.

Як повідомляв УНН 13 квітня, двоє бійців АТО загинули внаслідок необережного поводження зі зброєю.