В результате взрыва возле Алеппо погибли не менее 39 беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Сирии вблизи города Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. При этом погибли по меньшей мере 39 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, в автобусах находились эвакуированные жители подконтрольных правительству городов, находящихся в окружении сирийских повстанцев. Правительственные источники сообщают о не менее чем 39 погибших беженцах и большом количество раненых.
По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.
Напомним, вчера в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.
Как сообщал УНН, тысячи людей, которых сирийское правительство и повстанцы договорились эвакуировать, были заблокированы в автобусах вблизи Алеппо.