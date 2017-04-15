В результате взрыва возле Алеппо погибли не менее 39 беженцев

Как отмечается, в автобусах находились эвакуированные жители подконтрольных правительству городов, находящихся в окружении сирийских повстанцев. Правительственные источники сообщают о не менее чем 39 погибших беженцах и большом количество раненых.

По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Напомним, вчера в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.

Как сообщал УНН, тысячи людей, которых сирийское правительство и повстанцы договорились эвакуировать, были заблокированы в автобусах вблизи Алеппо.