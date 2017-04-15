В результате взрыва возле Алеппо погибли не менее 39 беженцев

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25390 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100756 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116194 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174902 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128130 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123742 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116483 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107465 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В результате взрыва возле Алеппо погибли не менее 39 беженцев

В результате взрыва возле Алеппо погибли не менее 39 беженцев

Киев  •  УНН

 • 14037 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Сирии вблизи города Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. При этом погибли по меньшей мере 39 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, в автобусах находились эвакуированные жители подконтрольных правительству городов, находящихся в окружении сирийских повстанцев. Правительственные источники сообщают о не менее чем 39 погибших беженцах и большом количество раненых.

По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Напомним, вчера в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.

Как сообщал УНН, тысячи людей, которых сирийское правительство и повстанцы договорились эвакуировать, были заблокированы в автобусах вблизи Алеппо.

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