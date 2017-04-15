Внаслідок вибуху біля Алеппо загинуло щонайменше 39 біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми. При цьому загинуло щонайменше 39 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Як зазначає видання, в автобусах перебували евакуйовані жителі підконтрольних уряду міст, які перебувають в оточенні сирійських повстанців. Урядові джерела повідомляють про принаймні 39 загиблих біженців і велику кількість поранених.
За попередніми даними, вибухнула автівка, начинена вибухівкою.
Нагадаємо, вчора в чотирьох сирійський містах, які перебувають в облозі, зранку розпочалась евакуація.
Як повідомляв УНН, тисячі людей, яких сирійський уряд і повстанці домовилися евакуювати, були заблоковані в автобусах поблизу Алеппо.