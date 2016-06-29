В результате теракта в Стамбуле погибла украинка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате терактов в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в эфире канала "112 Украина", передает УНН.
"(Известно - ред.) только об одной погибшей ... 1960 года. Ей попал осколок в ногу - ее не смогли спасти", - сообщил В.Боднар.
Кроме того, по его словам, информация о ранении еще одного гражданина Украины пока не имеет подтверждения.
"Вроде речь шла о гражданине Украины, который якобы ранен, но на эту информацию не имеем подтверждение", - отметил В.Боднар.
Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро , расположенной рядом с аэропортом.
Напомним, власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали.
Однако, стоит отметить, что большинство жертв взрывов в Стамбуле были гражданами Турции.
Между тем, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство".
Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.
Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.