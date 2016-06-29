Внаслідок теракту у Стамбулі загинула українка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження. Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар в ефірі каналу “112 Україна”, передає УНН.
“(Відомо — ред.) тільки про одну загиблу... 1960 року народження. Їй потрапив осколок в ногу — її не змогли врятувати”, — повідомив В.Боднар.
Крім того, за його словами, інформація про поранення ще одного громадянина України поки не має підтвердження.
“Начебто мова йшла про громадянина України, який начебто поранений, але на цю інформацію не маємо підтвердження”, — зазначив В.Боднар.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали.
Проте, варто відзначити, що більшість жертв вибухів у Стамбулі були громадянами Туреччини.
Тим часом, прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”.
Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.
Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.