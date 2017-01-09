В результате теракта на КПП в Египте погибли 7 полицейских и 1 гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На севере Синайского полуострова в городе Эль-Ариш в результате террористической атаки погибли по меньшей мере 7 полицейских и одно гражданское лицо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
В понедельник, 9 января, в городе Эль-Ариш террорист-смертник протаранил грузовик с взрывчаткой КПП. Кроме того, вооруженные террористы обстреляли блокпост.
"В Министерстве внутренних дел заявили, что нападение было совершено группой из около 20 мужчин, которые использовали гранатометы и бомбы", - говорится в сообщении.
Силы безопасности взорвали бомбу и убили пятерых из нападавших, а также ранили еще троих.
Ответственность за нападения пока не взяла на себя ни одна организация.