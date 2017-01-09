Внаслідок теракту на КПП в Єгипті загинуло 7 поліцейських і 1 цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На півночі Синайського півострова у місті Ель-Аріш внаслідок терористичної атаки загинуло щонайменше 7 поліцейських та одна цивільна особа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
У понеділок, 9 січня, у місті Ель-Аріш терорист-смертник протаранив вантажівкою із вибухівкою КПП. Окрім того, озброєні терористи обстріляли блокпост.
“У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що напад було скоєно групою з близько 20 чоловіків, які використовували гранатомети та бомби”, — йдеться у повідомленні.
Сили безпеки підірвали бомбу і вбили п’ятьох з нападників, а також поранили ще трьох.
Відповідальність за напади поки що не взяла на себе жодна організація.