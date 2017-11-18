В результате столкновений в Городском саду Одессы травмированы более 20 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В результате столкновений между полицейскими и активистами в Городском саду Одессы были травмированы более двух десятков правоохранителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.
“Во время акции граждан „Летний театр наш“, проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что противоправные действия граждан во время акции были прекращены правоохранителями, ситуация была контролируемая, поэтому массовых беспорядков не допущено.
“Среди гражданских пострадавших нет. Обращений о неправомерных действиях полицейских не зафиксировано”, — добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификации — ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Отмечается, что санкции данных статей предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщал УНН, в Одессе во время акции в Городском саду произошли столкновения между правоохранителями и активистами.