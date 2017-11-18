Внаслідок сутичок у Міському саду Одеси травмовано понад 20 поліцейських

“Під час акції громадян „Літній театр наш“, що проходила сьогодні в Міському саду, були травмовані більше 20 поліцейських. За медичною допомогою правоохоронці звернулися з діагнозами: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми, забої, хімічні опіки шкіри та верхніх дихальних шляхів, а також коньюктивіти хімічного походження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протиправні дії громадян під час акції були припинені правоохоронцями, ситуація була контрольована, тож масових заворушень не допущено.

“Серед цивільних постраждалих немає. Звернень про неправомірні дії поліцейських не зафіксовано”, — додали у прес-службі.

Також повідомляється, що відомості про вказані події внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією — ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Зазначається, що санкції даних статей передбачають покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв УНН, в Одесі під час акції в Міському саду сталися сутички між правоохоронцями і активістами.