В результате столкновений под ВР пострадали двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В результате столкновений возле Верховной Рады Украины травмировались двое сотрудников полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.
По информации полиции, митингующие принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей.
"В результате два сотрудника полиции получили травмы", - отметили в пресс-службе полиции.
Напомним, столкновение между митингующими и правоохранителями произошло под ВР. Во время него начали бросать взрывные средства.