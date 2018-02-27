Внаслідок сутичок під ВР постраждали двоє поліцейських

За інформацією поліції, учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії, однак учасники акції почали агресивно себе поводити: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців.

"У результаті два співробітники поліції отримали травми", - зазначили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під ВР. Під час неї почали кидати вибухові засоби.