Вследствие штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Вследствие штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня имеем информацию о трех погибших и одном раненом. И подчеркиваем, это произошло уже в начале этих суток", - сказал А.Мотузяник.
Он отметил, что потери произошли из-за штурма боевиками Авдеевской промзоны.
Напомним, в ходе наступления на позиции украинских войск в районе Авдеевской промзоны боевики понесли значительные потери и отступили.
Как сообщал УНН, 29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов .