Внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні маємо інформацію про трьох загиблих і одного пораненого. І наголошуємо, це сталося вже на початку цієї доби", - сказав О.Мотузяник.
Він зазначив, що втрати сталися через штурм бойовиками авдіївської промзони.
Нагадаємо, в ході наступу на позиції українських військ у районі авдіївської промзони бойовики зазнали значних втрат і відступили.
Як повідомляв УНН, 29 січня близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів.