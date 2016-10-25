В результате пожара в доме в Донецкой области погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Донецкой области спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины и передали медикам, которые констатировали его смерть. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Донецкой области.
Так, 25 октября в 10:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Кубанская.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар возник в нескольких комнатах жилого дома. Во время тушения пожара в одной из комнат дома, на диване был обнаружен хозяин квартиры со значительными ожогами. Огнеборцы вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам, которые констатировали смерть мужчины, 1925 года рождения.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.