В результате пожара в доме в Донецкой области погиб мужчина

Так, 25 октября в 10:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Кубанская.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар возник в нескольких комнатах жилого дома. Во время тушения пожара в одной из комнат дома, на диване был обнаружен хозяин квартиры со значительными ожогами. Огнеборцы вынесли мужчину на свежий воздух и передали медикам, которые констатировали смерть мужчины, 1925 года рождения.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.