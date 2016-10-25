Внаслідок пожежі у будинку на Донеччині загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Донеччині рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка та передали медикам, які констатували його смерть. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.
Так, 25 жовтня о 10:37 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Кубанська.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа виникла в кількох кімнатах житлового будинку. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку, на дивані, був виявлений господар помешкання зі значними опіками. Вогнеборці винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам ,які констатували смерть чоловіка, 1925 року народження.
Причина та обставини пожежі наразі встановлюються.