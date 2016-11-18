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15 марта, 19:03 • 111151 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155008 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130567 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123617 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108776 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103527 просмотра

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В результате пожара в Запорожской области погиб человек

В результате пожара в Запорожской области погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Запорожской области в результате пожара частного домовладения погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Запорожской области.

 

Так, 17 ноября в 20:57 спасателям поступило сообщение, что по ул. Центральная пгт Пришиб Михайловского района, возник пожар.

На месте происшествия спасатели установили, что горит летняя кухня на площади 24 кв.м. Во время тушения пожара бойцы ГосЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 47-летний владелец домовладения.

В 21:10 спасатели локализовали пожар, а в 22:00 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения пожара.

Причины пожара устанавливаются.

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