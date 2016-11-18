В результате пожара в Запорожской области погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Запорожской области в результате пожара частного домовладения погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Запорожской области.
Так, 17 ноября в 20:57 спасателям поступило сообщение, что по ул. Центральная пгт Пришиб Михайловского района, возник пожар.
На месте происшествия спасатели установили, что горит летняя кухня на площади 24 кв.м. Во время тушения пожара бойцы ГосЧС обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 47-летний владелец домовладения.
В 21:10 спасатели локализовали пожар, а в 22:00 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения пожара.
Причины пожара устанавливаются.