Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Запоріжжі внаслідок пожежі приватного домоволодіння загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Запорізькій області.
Так, 17 листопада о 20:57 до рятуальників надійшло повідомлення, що по вул. Центральна смт Пришиб Михайлівського району, виникла пожежа.
На місці події рятувальники встановили, що горить літня кухня на площі 24 кв.м. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 47-річний власник домоволодіння.
О 21:10 рятувальники локалізували пожежу, а о 22:00 — повністю ліквідували, після чого провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі.
Причини пожежі наразі встановлюються.