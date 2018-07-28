В результате пожаров в Калифорнии погибли 5 человек

28 июля стало известно о гибели 70-летней Мелодии Бледсоу и ее правнуков, 5-летнего Джеймса Робертса и 4-летней Эмили Робертс. Родителей детей не было дома, когда огонь приблизился к их дому.

Мальчик позвонил отцу, но когда он приехал, дом уже был уничтожен огнем. Семья устроила поиск бабушки и детей, однако их нашли мертвыми.

По данным агентства Reuters, при тушении огня погибли двое пожарных, еще как минимум девять человек числятся пропавшими без вести. За минувшие сутки площадь возгорания увеличилась более чем в полтора раза. Борьбу с огнем ведут более 3,4 тыс. пожарных, задействовано около 20 вертолетов. Пламя на данный момент удалось локализовать лишь на 5%.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал в субботу распоряжение предоставить федеральную помощь власти Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров.