Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули 5 людей, двоє з яких діти

28 липня стало відомо про загибель 70-річної Мелодії Бледсоу та її правнуків, 5-річного Джеймса Робертса і 4-річної Емілі Робертс. Батьків дітей не було вдома, коли вогонь наблизився до їх будинку.

Хлопчик зателефонував батьку, але коли він приїхав, будинок вже було знищено вогнем. Сім’я влаштувала пошук бабусі та дітей, однак їх знайшли мертвими.

За даними агентства Reuters, при гасінні вогню загинули двоє пожежників, ще як мінімум дев’ять осіб вважаються зниклими безвісти. За минулу добу площа спалаху збільшилася більш ніж у півтора рази. Боротьбу з вогнем ведуть понад 3,4 тис. пожежних, задіяні близько 20 вертольотів. Полум’я на цей момент вдалося локалізувати лише на 5%.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп дав в суботу розпорядження надати федеральну допомогу владі Каліфорнії через що охопили штат лісових пожеж.