Трамп розпорядився надати федеральну допомогу штату Каліфорнія через лісові пожежі

"Президент Дональд Трамп оголосив, що на території штату Каліфорнія склалася надзвичайна ситуація і наказав надати федеральну допомогу місцевій владі через лісові пожежі, що почалися 23 липня", - йдеться в повідомленні.

Раніше агентство Associated Press повідомило про евакуацію понад 37 тис. осіб. Як стало відомо в суботу, вогнем охоплено понад 320 кв. км на півночі штату. За минулу добу площа спалаху збільшилася більш ніж у півтора рази. Боротьбу з вогнем ведуть понад 3,4 тис. пожежних, задіяні близько 20 вертольотів. Полум'я на цей момент вдалося локалізувати лише на 5%.

За даними агентства Reuters, при гасінні вогню загинули двоє пожежників, ще як мінімум дев'ять осіб вважаються зниклими безвісти.