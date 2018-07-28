Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У результаті природних пожеж на кордоні Каліфорнії і Орегона загинули двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент лісового господарства штату в Twitter.
“Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким пожежного інспектора Джеремі Стоку ... Він загинув, борючись з пожежею в окрузі Шаста. Ми закликаємо підтримати сім’ю Джеремі, його колег і друзів”, - йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося про загиблого громадянина в результаті пожеж у регіоні. За словами рятувальників ситуація у районі дуже хаотична, тому що люди проводять екстрену евакуацію, а вогонь зносить усе на своєму шляху.
Крім того, повідомлялося, що через пожежу в місті Голета в окрузі Санта-Барбара, Каліфорнія евакуйовані не менше трьох тисяч чоловік.
Our deepest condolences to the loved ones of Fire Inspector Jeremy Stoke & the entire @reddingff_1934 as they mourn the loss of one of their own. Jeremey died while battling the Carr Fire in Shasta County. Please keep Jeremy’s family, friends & colleagues in your thoughts pic.twitter.com/4jGlxJrKxt— CAL FIRE (@CAL_FIRE) 27 липня 2018 р.