В результате пожаров в Калифорнии погибли два человека

“Выражаем наши глубокие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока... Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей”, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее также сообщалось о погибшем гражданине в результате пожаров в регионе. По словам спасателей ситуация в районе очень хаотична, потому что люди проводят экстренную эвакуацию, а огонь сносит все на своем пути.

Кроме того, сообщалось, что из-за пожара в городе Голета в округе Санта-Барбара, Калифорния эвакуированы не менее трех тысяч человек.

Our deepest condolences to the loved ones of Fire Inspector Jeremy Stoke & the entire @ reddingff_1934 as they mourn the loss of one of their own. Jeremey died while battling the Carr Fire in Shasta County. Please keep Jeremy’s family, friends & colleagues in your thoughts pic.twitter.com/4jGlxJrKxt

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) 27 июля 2018