Трамп распорядился предоставить федеральную помощь штату Калифорния из-за лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп дал в субботу распоряжение предоставить федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
“Президент Дональд Трамп объявил, что на территории штата Калифорния сложилась чрезвычайная ситуация и приказал предоставить федеральную помощь местным властям из-за лесных пожаров, начавшихся 23 июля”, — говорится в сообщении.
Ранее агентство Associated Press сообщило об эвакуации более 37 тыс. человек. Как стало известно в субботу, огнем охвачено более 320 кв. км на севере штата. За минувшие сутки площадь возгорания увеличилась более чем в полтора раза. Борьбу с огнем ведут более 3,4 тыс. пожарных, задействовано около 20 вертолетов. Пламя на данный момент удалось локализовать лишь на 5%.
По данным агентства Reuters, при тушении огня погибли двое пожарных, еще как минимум девять человек числятся пропавшими без вести.