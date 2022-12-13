В результате полномасштабной войны в Украине погибли 54 спасателя

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"Уже с начала войны погибли 54 спасателя, 178 получили ранения и шестеро находятся на данный момент в плену рф. Погибают и профессионалы, потому что враг применяет разнообразные виды боеприпасов: как новейшие, так и советского образца. Часто применяет минные ловушки и работать достаточно тяжело. Трое наших сотрудников вчера погибли в Донецкой области в районе Костяновки во время проведения разминирования", – сообщил Хорунжий.

Напомним

В ближайшее время в Украине планируют увеличить количество пиротехников на 500 человек.