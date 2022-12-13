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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23243 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло 54 рятувальники

Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло 54 рятувальники

Київ • УНН

 • 394861 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 54 рятувальники. Про це на брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає УНН.

Цитата

"Вже від початку війни загинуло 54 рятувальники, 178 отримали поранення і шестеро знаходяться на даний момент у полоні рф. Гинуть і професіонали, тому що ворог застосовує різноманітні види боєприпасів: як новітні, так і радянського зразку. Часто застосовує мінні пастки і працювати достатньо важко. Троє наших співробітників вчора загинули на Донеччині в районі Костянівки під час проведення розмінувань", – повідомив Хорунжий.

Нагадаємо

Найближчим часом в Україні планують збільшити кількість піротехніків на 500 осіб.

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