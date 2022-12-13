Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло 54 рятувальники

Цитата

"Вже від початку війни загинуло 54 рятувальники, 178 отримали поранення і шестеро знаходяться на даний момент у полоні рф. Гинуть і професіонали, тому що ворог застосовує різноманітні види боєприпасів: як новітні, так і радянського зразку. Часто застосовує мінні пастки і працювати достатньо важко. Троє наших співробітників вчора загинули на Донеччині в районі Костянівки під час проведення розмінувань", – повідомив Хорунжий.

Нагадаємо

Найближчим часом в Україні планують збільшити кількість піротехніків на 500 осіб.