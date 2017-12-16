В результате мощного землетрясения в Индонезии погибли 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На индонезийском острове Ява два человека погибли из-за мощного землетрясения, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что в результате действия стихии погибли два человека пожилого возраста: 62-летний мужчина и 80-летняя женщина.
Также, как отмечает издание, в результате землетрясения, были разрушены около 40 домов, еще более 60 — получили серьезные повреждения.
Отмечено, что также была объявлена угроза цунами, но она не подтвердилась.
Как сообщал УНН, мощное землетрясение произошло в столице Индонезии Джакарте и других регионах на самом густонаселенном острове Ява.