Внаслідок потужного землетрусу у Індонезії загинули 2 людей

Повідомляється, що внаслідок дії стихії загинули двоє людей літнього віку: 62-річний чоловік і 80-річна жінка.

Також, як зазначає видання, внаслідок землетрусу, були зруйновані близько 40 будинків, ще понад 60 — отримали серйозні пошкодження.

Зазначено, що також було оголошено загрозу цунамі, але вона не підтвердилася.

Як повідомляв УНН, потужний землетрус стався в столиці Індонезії Джакарті та інших регіонах на найбільш густонаселеному острові Ява.