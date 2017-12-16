Внаслідок потужного землетрусу у Індонезії загинули 2 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На індонезійському острові Ява двоє людей загинули через потужний землетрус, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що внаслідок дії стихії загинули двоє людей літнього віку: 62-річний чоловік і 80-річна жінка.
Також, як зазначає видання, внаслідок землетрусу, були зруйновані близько 40 будинків, ще понад 60 — отримали серйозні пошкодження.
Зазначено, що також було оголошено загрозу цунамі, але вона не підтвердилася.
Як повідомляв УНН, потужний землетрус стався в столиці Індонезії Джакарті та інших регіонах на найбільш густонаселеному острові Ява.