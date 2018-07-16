В результате взрыва в Москве пострадали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В здании на северо-западе Москвы произошел взрыв, после которого за медицинской помощью обратились 12 человек. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Москве Илью Денисова, передает УНН.
По адресу, где прогремел взрыв, находится одноэтажное здание. В нем размещен небольшой магазин с вывеской “Продукты 24” и автосервис, пишет издание.
По словам Денисова, сначала произошел “хлопок газовоздушной смеси”. Вслед за взрывом возник пожар. Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 15:32, через восемь минут к месту приехали первые пожарные машины.
Пожар потушили в течение 18 минут. Ее площадь составляла 50 кв. м.
“Причина хлопка и пожара устанавливается специалистами судебно-экспертного центра ГУ МЧС по Москве”, — сказал Денисов.
Сотрудница расположенной рядом аптеки рассказала изданию, что слышала два мощных взрыва, а не один.
Напомним, по предварительным данным, пожар произошел из-за того, что сдетонировали несколько баллонов в автосервисе.