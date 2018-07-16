Внаслідок потужного вибуху у Москві постраждали 12 людей

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У будівлі на північному заході Москви стався вибух, після якого за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Про це повідомляє видання "Комерсант" з посиланням на начальника ГУ МНС у Москві Іллю Денисова, передає УНН.

За адресою, де пролунав вибух, розташоване одноповерхове приміщення. У ньому розміщений невеликий магазин з вивіскою “Продукти 24” та автосервіс, пише видання.

За словами Денисова, спочатку стався “хлопок газоповітряної суміші”. Услід за вибухом виникла пожежа. Повідомлення про інцидент надійшло на пульт чергового о 15:32, через вісім хвилин до місця приїхали перші пожежні машини.

Пожежу загасили протягом 18 хвилин. Її площа становила 50 кв. м.

“Причина хлопка і пожежі встановлюється фахівцями судово-експертного центру ГУ МНС по Москві”, — сказав Денисов.

Співробітниця розташованої поруч аптеки розповіла виданню, що чула два сильні вибухи, а не один.

Нагадаємо, за попередніми даними, пожежа сталась через те, що здетонували кілька балонів в автосервісі.

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