Внаслідок потужного вибуху у Москві постраждали 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У будівлі на північному заході Москви стався вибух, після якого за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Про це повідомляє видання "Комерсант" з посиланням на начальника ГУ МНС у Москві Іллю Денисова, передає УНН.
За адресою, де пролунав вибух, розташоване одноповерхове приміщення. У ньому розміщений невеликий магазин з вивіскою “Продукти 24” та автосервіс, пише видання.
За словами Денисова, спочатку стався “хлопок газоповітряної суміші”. Услід за вибухом виникла пожежа. Повідомлення про інцидент надійшло на пульт чергового о 15:32, через вісім хвилин до місця приїхали перші пожежні машини.
Пожежу загасили протягом 18 хвилин. Її площа становила 50 кв. м.
“Причина хлопка і пожежі встановлюється фахівцями судово-експертного центру ГУ МНС по Москві”, — сказав Денисов.
Співробітниця розташованої поруч аптеки розповіла виданню, що чула два сильні вибухи, а не один.
Нагадаємо, за попередніми даними, пожежа сталась через те, що здетонували кілька балонів в автосервісі.