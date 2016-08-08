В результате подрыва террориста-смертника в Йемене погибли 10 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Десять военнослужащих Йемена погибли и не менее 18 получили ранения в провинции Лахдж на юге страны в результате подрыва автомобиля, которым управлял террорист-смертник, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сведениям агентства, после взрыва солдаты вступили в вооруженное столкновение с неизвестными людьми в масках, в ходе боя несколько нападавших были ранены.
Ни одна из региональных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.