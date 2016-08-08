Внаслідок підриву терориста-смертника в Ємені загинули 10 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Десять військовослужбовців Ємену загинули і щонайменше 18 отримали поранення в провінції Лахдж на півдні країни в результаті підриву автомобіля, яким керував терорист-смертник, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За відомостями агентства, після вибуху солдати вступили в збройне зіткнення з невідомими людьми в масках, в ході бою кілька нападників були поранені.
Жодна з регіональних угруповань поки що не взяло на себе відповідальність за атаку.