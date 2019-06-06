В результате перестрелки в Пакистане погибли 13 человек

В округе Мултан, провинции Пенджаб, в результате столкновения вооруженных формирований меньшей мере 13 человек погибли, еще несколько получили ранения.



Инцидент произошел после молитвы в честь праздника Ид аль-фитр, когда одни боевики выходили из храма, члены второго группировки открыли огонь.



Во время перестрелки девять человек были убиты на месте происшествия. Раненые были отправлены в больницу, четверо из них умерли, сообщил Dawn News.



Напомним, пять человек погибли в результате взрыва в Пакистане.