П'ятеро людей загинули внаслідок вибуху у Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Щонайменше п'ять осіб, у тому числі двоє дітей і одна жінка, загинули, вісім інших отримали важкі поранення, внаслідок загорання пасажирського фургона після вибуху газового балона в Кашморі у Пакистані у вівторок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Dunya News.
Як зазначається, вибух стався біля пункту збору плати за проїзд.
Сили безпеки і рятувальні служби негайно прибули на місце події і доставили постраждалих до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, у Пакистані знищено бойовиків, які напали на преміум-готель.