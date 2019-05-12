У Пакистані знищено бойовиків, які напали на преміум-готель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сили безпеки Пакистану повідомили, що усі четверо бойовиків, які напали на готель преміум-класу Pearl Continental в місті Гвадар 11 травня, застрелені. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".
Нападники використовували під час штурму готелю вогнепальну зброю та гранати, якраз під час входу у заклад і був вбитий ними охоронець.
Після евакуації усіх мешканців готелю ще кілька годин тривала перестрілка силовиків з нападниками.
Фото усіх чотирьох бойовиків опублікувала збройна сепаратистська організація «Визвольна армія Белуджистану», що взяла на себе відповідальність за напад.
Портове місто Гвадар в бідній провінції Белуджистан є центром реалізації інвестиційного проекту Китайсько-пакистанського економічного коридору. Проект, який поєднує порт, аеропорт, шосе і лікарню, призначений для з’єднання китайської провінції Сіньцзян із Аравійським морем.
Раніше регіон потерпав від нападів сепаратистів, які вважають, що місцеві жителі не отримують вигоди від місцевих ресурсів.
Нагадаємо, у суботу бойовики напали на готель в пакистанському південно-західному портовому місті Гвадар.