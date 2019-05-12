В Пакистане уничтожены боевики, напавшие на премиум-отель
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Силы безопасности Пакистана сообщили, что все четверо боевиков, напавших на гостиницу премиум-класса Pearl Continental в городе Гвадар 11 мая, застрелены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".
Нападавшие использовали при штурме отеля огнестрельное оружие и гранаты, как раз при входе в заведение и убили охранника.
После эвакуации всех жителей отеля еще несколько часов продолжалась перестрелка силовиков с нападающими.
Фото всех четырех боевиков опубликовала вооруженная сепаратистская организация "Освободительная армия Белуджистана", которая взяла на себя ответственность за нападение.
Портовый город Гвадар в бедной провинции Белуджистан является центром реализации инвестиционного проекта Китайско-пакистанского экономического коридора. Проект, который сочетает порт, аэропорт, шоссе и больницу, предназначенный для соединения китайской провинции Синьцзян с Аравийским морем.
Ранее регион страдал от приступов сепаратистов, которые считают, что местные жители не получают выгоды от местных ресурсов.
Напомним, в субботу боевики напали на отель в пакистанском юго-западном портовом городе Гвадар.