Пять человек погибли в результате взрыва в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По меньшей мере пять человек, в том числе двое детей и одна женщина, погибли, восемь других получили тяжелые ранения, в результате возгорания пассажирского фургона после взрыва газового баллона в Кашморе в Пакистане во вторник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dunya News.
Как отмечается, взрыв произошел возле пункта сбора платы за проезд.
Силы безопасности и спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, в Пакистане уничтожены боевики, напавшие на премиум-отель.