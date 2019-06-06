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Внаслідок перестрілки в Пакистані загинуло 13 осіб

Внаслідок перестрілки в Пакистані загинуло 13 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Внаслідок зіткнення між двома збройними формуваннями на сході Пакистану загинуло 13 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

В окрузі Мултан, провінції Пенджаб, в результаті зіткнення збройних формувань щонайменше 13 людей загинуло, ще кілька отримали поранення.

Подія трапилась після молитви на честь свята Ід аль-фітр, коли одні бойовики виходили з храму, члени другого угрупування відкрили вогонь.

Під час перестрілки дев'ять осіб було вбито на місці події. Поранені були відправлені в лікарню, четверо з них померли, повідомило Dawn News.

Нагадаємо, п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху в Пакистані. 

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