Внаслідок перестрілки в Пакистані загинуло 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Внаслідок зіткнення між двома збройними формуваннями на сході Пакистану загинуло 13 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
В окрузі Мултан, провінції Пенджаб, в результаті зіткнення збройних формувань щонайменше 13 людей загинуло, ще кілька отримали поранення.
Подія трапилась після молитви на честь свята Ід аль-фітр, коли одні бойовики виходили з храму, члени другого угрупування відкрили вогонь.
Під час перестрілки дев'ять осіб було вбито на місці події. Поранені були відправлені в лікарню, четверо з них померли, повідомило Dawn News.
Нагадаємо, п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху в Пакистані.