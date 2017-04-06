В результате обстрела Авдеевки ранен местный житель

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25346 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100748 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116187 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128124 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123740 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116481 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107465 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В результате обстрела Авдеевки ранен местный житель

В результате обстрела Авдеевки ранен местный житель

Киев  •  УНН

 • 8054 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские боевики снова обстреливают мирных жителей Авдеевки. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает УНН.

Россияне, снова не соблюдая минские соглашения, стреляют по мирным украинцам в Авдеевке. В результате последнего обстрела ранен местный житель.

“Опять „русский мир“ бьет по жилым кварталам Авдеевки с минометов. Только что получили сообщение об осколочном ранении 45-летнего жителя. Мина разорвалась во дворе по ул.Соборной. Мужчина госпитализирован. Сейчас обстрелы идут также по окрестностям Марьинки и Красногоровки. Каждый вечер, с наступлением темноты, как настоящая нечистая сила, оккупанты обстреливают не только позиции наших защитников, но и мирные города и села, практически по всей линии разграничения”, — сообщил председатель ВГА П.Жебривский.

С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов по позициям сил АТО, был ранен один украинский военнослужащий.

На донецком направлении, по защитникам Авдеевки, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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