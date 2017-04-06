В результате обстрела Авдеевки ранен местный житель

Россияне, снова не соблюдая минские соглашения, стреляют по мирным украинцам в Авдеевке. В результате последнего обстрела ранен местный житель.

“Опять „русский мир“ бьет по жилым кварталам Авдеевки с минометов. Только что получили сообщение об осколочном ранении 45-летнего жителя. Мина разорвалась во дворе по ул.Соборной. Мужчина госпитализирован. Сейчас обстрелы идут также по окрестностям Марьинки и Красногоровки. Каждый вечер, с наступлением темноты, как настоящая нечистая сила, оккупанты обстреливают не только позиции наших защитников, но и мирные города и села, практически по всей линии разграничения”, — сообщил председатель ВГА П.Жебривский.

С начала суток боевики осуществили 14 обстрелов по позициям сил АТО, был ранен один украинский военнослужащий.

На донецком направлении, по защитникам Авдеевки, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.