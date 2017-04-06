Внаслідок обстрілу Авдіївки поранено місцевого жителя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські бойовики знову обстрілюють мирних жителів Авдіївки. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
Росіяни, знову не дотримуючись мінських угод, стріляють по мирних українцях в Авдіївці. В результаті останнього обстрілу, поранений місцевий житель.
"Знову "рускій міръ" лупить по житлових кварталах Авдіївки із мінометів. Щойно отримали повідомлення про осколкове поранення 45-річного мешканця. Міна розірвалась у подвір'ї господарства по вул.Соборній. Чоловіка госпіталізовано. Зараз обстріли йдуть також по околицях Мар'їнки і Красногорівки. Кожного вечора, із настанням темноти, як справжня нечиста сила, окупанти обстрілюють не тільки позиції наших оборонців, але й мирні міста і села, практично по усій лінії розмежування", - повідомив голова ВЦА П.Жебрівський.
З початку доби бойовики здійснили 14 обстрілів по позиціях сил АТО, було поранено одного українського військовослужбовця.
На донецькому напрямку, по захисниках Авдіївки, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.