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Вследствие обстрелов Красногоровки пострадали 2 человека

Вследствие обстрелов Красногоровки пострадали 2 человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. За выходные в результате обстрелов города Красногоровка Донецкой области пострадали два человека и повреждены четыре дома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

 Наибольшие  повреждения получили улицы Островского, Нахимова и 1-го Мая. В нескольких домах разрушены крыша, потолки и окна, еще в нескольких квартирах произошел пожар.

По словам местных жителей, обстрелы усиливаются, в основном, в вечернее время.

За выходные до Марьинского отделения полиции обратились 3 местных жителя Красногоровки с сообщениям о повреждении собственных домов. Также вчера по улице 1-го Мая в результате обстрела загорелась летняя кухня одного из частных домовладений.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 ноября под обстрел попала улица Островского. Осколочные ранения получили мужчина и женщина.

Сообщение из городской больницы поступило до полицейских в 12.55. К врачам обратился мужчина, 1996 года рождения, с осколочным ранением бедра и женщина, 1975 года рождения, с осколочным ранением предплечья.

Сведения по данным фактам внесены в ЕРДР по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование.

 

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