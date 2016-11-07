Вследствие обстрелов Красногоровки пострадали 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За выходные в результате обстрелов города Красногоровка Донецкой области пострадали два человека и повреждены четыре дома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Наибольшие повреждения получили улицы Островского, Нахимова и 1-го Мая. В нескольких домах разрушены крыша, потолки и окна, еще в нескольких квартирах произошел пожар.
По словам местных жителей, обстрелы усиливаются, в основном, в вечернее время.
За выходные до Марьинского отделения полиции обратились 3 местных жителя Красногоровки с сообщениям о повреждении собственных домов. Также вчера по улице 1-го Мая в результате обстрела загорелась летняя кухня одного из частных домовладений.
Кроме того, в ночь с 5 на 6 ноября под обстрел попала улица Островского. Осколочные ранения получили мужчина и женщина.
Сообщение из городской больницы поступило до полицейских в 12.55. К врачам обратился мужчина, 1996 года рождения, с осколочным ранением бедра и женщина, 1975 года рождения, с осколочным ранением предплечья.
Сведения по данным фактам внесены в ЕРДР по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование.