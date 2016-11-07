Внаслідок обстрілів Красногорівки постраждало 2 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За вихідні внаслідок обстрілів міста Красногорівка Донецької області постраждало дві людини та пошкоджено чотири будинки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Найбільших пошкоджень зазнали вулиці Островського, Нахімова та 1-го Травня. В декількох будинках зруйновані дах, стелі та вікна, ще в декількох помешканнях сталася пожежа.
За словами місцевих мешканців, обстріли посилюються, переважно, у вечірній час.
Протягом вихідних до Мар’їнського відділення поліції звернулися 3 місцевих мешканця Красногорівки з повідомленнями про пошкодження власних будинків. Також вчора по вулиці 1-го Травня в результаті обстрілу загорілася літня кухня одного з приватних домоволодінь.
Крім того, у ніч з 5 на 6 листопада під обстріл потрапила вулиця Островського. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка.
Повідомлення з міської лікарні надійшло до поліцейських о 12.55. До лікарів звернувся чоловік, 1996 року народження, з осколковим пораненням стегна та жінка, 1975 року народження, з осколковим пораненням передпліччя.
Відомості за даними фактами внесені в ЄРДР за ч.2 ст.258 (терористичний акт) КК України.
Проводиться досудове розслідування.