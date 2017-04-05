Вследствие обстрелов Авдеевки пострадал мирный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В результате обстрелов в Авдеевке ранен местный житель. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"62-летний мужчина получил осколочное ранение плеча, когда находился на своем огороде. Обстрел велся со стороны оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Около 20.00 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочным ранением.
Установлено, что 62-летний местный житель получил ранение правого плеча на собственном огороде по улице Шевченко, которая находится недалеко от промышленной зоны. Мужчина госпитализирован в местную больницу.
На месте работает полиция. По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, одного украинского военного ранили в зоне АТО с начала суток.