Внаслідок обстрілів Авдіївки постраждав мирний житель
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В результаті обстрілів в Авдіївці поранено місцевого мешканця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
"62-річний чоловік отримав осколкове поранення плеча, коли знаходився на власному городі. Обстріл вівся з боку окупованої території", - йдеться в повідомленні.
Близько 20.00 до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставлено чоловіка з осколковим пораненням.
Встановлено, що 62-річний місцевий житель отримав поранення правого плеча на власному городі по вулиці Шевченка, яка знаходиться недалеко від промислової зони. Чоловіка госпіталізовано до місцевої лікарні.
На місці працює поліція. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, одного українського військового поранено в зоні АТО з початку доби.