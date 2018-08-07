В результате несчастного случая умер заместитель мэра Каменского

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30956 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94949 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121424 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129128 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167793 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152852 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140686 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130397 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180310 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В результате несчастного случая умер заместитель мэра Каменского

В результате несчастного случая умер заместитель мэра Каменского

Киев  •  УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Заместитель городского головы Каменского Владислав Мелешко умер на 44-м году жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщается на официальном сайте Каменского городского совета, передает УНН.

"7 августа внезапно, в результате несчастного случая, оборвалась жизнь 44-летнего заместителя Каменского городского главы Владислава Мелешко", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникации ГУНП Днепропетровской области УНН уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 288 УК Украины, в рамках которого проводятся следственные действия.

Как сообщали местные СМИ, Мелешко упал с велосипеда и получил серьезные травмы.

Напомним, экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука нашли мертвым в Сумах. По информации полиции, установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Правоохранители рассматривают несколько версий по этому делу.

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