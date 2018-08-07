В результате несчастного случая умер заместитель мэра Каменского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Заместитель городского головы Каменского Владислав Мелешко умер на 44-м году жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщается на официальном сайте Каменского городского совета, передает УНН.
"7 августа внезапно, в результате несчастного случая, оборвалась жизнь 44-летнего заместителя Каменского городского главы Владислава Мелешко", - говорится в сообщении.
В отделе коммуникации ГУНП Днепропетровской области УНН уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 288 УК Украины, в рамках которого проводятся следственные действия.
Как сообщали местные СМИ, Мелешко упал с велосипеда и получил серьезные травмы.
Напомним, экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука нашли мертвым в Сумах. По информации полиции, установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Правоохранители рассматривают несколько версий по этому делу.