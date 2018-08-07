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Внаслідок нещасного випадку помер заступник мера Кам’янського

Внаслідок нещасного випадку помер заступник мера Кам’янського

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Заступник міського голови Кам’янського Владислав Мелешко помер на 44-му році життя внаслідок нещасного випадку. Про це повідомляється на офіційному сайті Кам'янської міської ради, передає УНН.

"7 серпня раптово, внаслідок нещасного випадку, обірвалося життя 44-річного заступника Кам’янського міського голови Владислава Мелешка", - йдеться в повідомленні.

У відділі комунікації ГУНП Дніпропетровської області УНН уточнили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 288 КК України, у рамках якого проводяться слідчу дії.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, Мелешко впав з велосипеда та отримав серйозні травми.

Нагадаємо, екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука знайшли мертвим у Сумах. За інформацією поліції, встановлено, що загиблий помер на подвір’ї власного будинку в результаті вогнепального поранення, яке виявилося смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. Правоохоронці розглядають декілька версій у цій справі. 

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