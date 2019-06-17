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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Вследствие непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов - ГСЧС

Киев • УНН

 • 14799 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В ночь на 17 июня, а также в течение 16 июня в отдельных регионах Украины в результате осложнения погодных условий были обесточены в общей сумме 107 населенных пунктов. В частности, в Луганской, вследствие шквалистого ветра были повреждены крыши 14 жилых домов и школы. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине, передает УНН.

Вследствие непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов - ГСЧС

“В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская — 67 н.п., Закарпатская — 38 н. п. и Луганская — 2 н.п.”, — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что к процессу восстановления электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Так, в частности, во время непогоды в Луганской области были повреждены крыши нескольких жилых домов и одной школы.

“16 июня в г. Сватово в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) была повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 м2 и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате стихии нет.

Добавляется, что местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 212 домохозяйства.

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