Внаслідок негоди в Україні були знеструмлені понад 100 населених пунктів - ДСНС

КИЇВ. 17 червня. УНН. В ніч на 17 червня, а також протягом 16 червня в окремих регіонах України внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено у загальній сумі 107 населених пунктів. Зокрема, у Луганській, внаслідок шквалистого вітру було пошкоджено дахи 14 житлових будинків та школи. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні, передає УНН.