Внаслідок негоди в Україні були знеструмлені понад 100 населених пунктів - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В ніч на 17 червня, а також протягом 16 червня в окремих регіонах України внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено у загальній сумі 107 населених пунктів. Зокрема, у Луганській, внаслідок шквалистого вітру було пошкоджено дахи 14 житлових будинків та школи. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні, передає УНН.
“В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська — 67 н.п., Закарпатська — 38 н.п. та Луганська — 2 н.п.”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що до процесу відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.
Так, зокрема, під час непогоди у Луганській області були пошкоджені дахи декількох житлових будинків та однієї школи.
“16 червня у м. Сватове внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) пошкоджено дах в школі № 8 на площі 1 тис. 500 м2 та 10 вікон, частково пошкоджено дахи в 14 житлових будинках”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих внаслідок негоди немає.
Додається, що місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, у Херсонській області підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 212 домогосподарства.